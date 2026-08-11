Jos. A. Bank offers its Jos. A. Bank Men's Traveler Coolmotion Traditional Fit Plaid Sportcoat for $29.99 for a $249 savings. Bank Account members get free shipping (it's free to join). Buy Now at Jos. A. Bank
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Published 23 min ago
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Jos. A. Bank offers its Jos. A. Bank Men's Skinny Fit Polka Dot Dinner Jacket for just $14.99. Despite this low price, it's available in an array of sizes from 36R to 42L. Bank Account members get free shipping (it's free to join). Buy Now at Jos. A. Bank
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This Jos A. Bank tuxedo jacket is $59.99, down from its $260 regular price. Shipping is free on orders of $50 or more. Buy Now at Jos. A. Bank
- Tailored fit design
- Stretch fabric construction
- Navy paisley pattern
- Tuxedo jacket style
Jos. A. Bank offers the Jos. A. Bank Hybrid Wingtip Shoes for $69. That's $51 off list and the lowest price we could find. Shipping is free when you join Bank Account Rewards, and it's free to join. Buy Now at Jos. A. Bank
- Smooth leather upper
- Wingtip design
- Hybrid sneaker-style sole
- Lace-up closure Imported
JoS. A. Bank's 48-Hour Sale cuts up to 58% off suits, dress shirts, pants, outerwear, and accessories, with clearance suits like the Traveler Collection Italian Wool Suit and Reserve Collection Linen Blend Suit dropping from $600 to $249.98. Everyday staples get discounted too, including dress shirts from $74.50 to $39.99 and dress pants from $89 to $69.99. Big & Tall clearance sizes are also included. Orders over $50 ship free. Shop Now at Jos. A. Bank
- Suits, suit separates, and sportcoats included
- Dress shirts, casual shirts, polos, and sweaters included
- Dress and casual pants included
- Outerwear, ties, shoes, and accessories included
- Big & Tall clearance sizes available
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